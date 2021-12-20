Работодатели заявили о проблеме «кадрового голода» в своих отраслях

Большая часть работодателей заявила о серьезном кадровом дефиците в своих отраслях в 2021 году, острее всего эта проблема ощущается в сфере сельского хозяйства. Такие данные следуют из результатов опроса о ситуации на рынке труда, проведенного международной рекрутинговой компанией Hays в России. Исследование имеется в распоряжении «Известий».

По итогам года о снижении текучести кадров сообщили только 7% работодателей. Процент компаний, в которых этот показатель остался на уровне прежнего года и вырос, сопоставим — 48% и 45% соответственно.

Подавляющее большинство руководителей (76%) согласны с тем, что в их отрасли имеется дефицит профессионалов. О нехватке кадров по отрасли в целом говорят 35%, а о том, что ощущается недостаток только специалистов с новыми или редкими функциями, — 41%. И только 24% работодателей не испытывают сложностей при поиске сотрудников и считают, что в их отрасли профессионалов достаточно.

Больше всего дефицит кадров испытывает сельское хозяйство — 78% респондентов отметили нехватку самых разных профессионалов; добывающая промышленность — 50%, металлургия — 50%, отрасль информационных технологий — 49%, химическое производство — 48%.

Для борьбы с нехваткой кадров компании предпринимают различные меры. Наиболее популярные меры — замещение вакантных должностей собственными сотрудниками — 46% (41% в 2020 году), наем стажеров и «выращивание» их внутри компании — 41% (16% в 2020-м), привлечение специалистов из других регионов — 41% (6% в 2020-м), из других индустрий — 24% (8% в 2020-м). 5% работодателей готовы привлекать экспатов, обладающих необходимыми компетенциями (3% в 2020-м), а 20% участников исследования сообщили об увеличении расходов на рекрутмент (7% в 2020-м).

Кроме того, работодатели используют и контрпредложения, чтоб удержать сотрудников, желающих уйти. Среди направлений, где компании готовы удерживать специалистов, лидируют IT (38%), продажи (37%), высший менеджмент (34%), производство (21%), маркетинг и PR (19%). Контрпредложения своим работникам в 2021 году делали 54% работодателей, и в большинстве случаев (94%) это помогло удержать профессионалов на прежних местах.

Привлечь кандидатов возможно материальными и нематериальными факторами. В топ-5 материальных факторов вошли конкурентная зарплата (67%), медицинское страхование (включая членов семьи) и компенсация расходов на частную медицину сверх страховки (52%), компенсация расходов на мобильную связь (39%), предоставление смартфонов, планшетов и других гаджетов (33%) и страхование жизни и здоровья (32%) Также кандидатам предлагают компенсацию расходов на питание, увеличенный отпуск, индивидуальные вознаграждения (за выслугу лет, например), подарки и многое другое.

Топ-5 нематериальных способов привлечения специалистов: возможность карьерного роста (58%), стабильность компании на рынке (55%), интересный функционал (50%), возможность удаленной работы (43%) и удобное местонахождение (43%). Многие обращают внимание на дружелюбную корпоративную культуру, гибкий график, благоустроенный офис и известность работодателя. 25% работодателей делают акцент на возможности при работе в компании соблюдать work-life balance (в 2020 году таких было всего 14%).

Больше половины (56%) специалистов заявили о намерении сменить место работы, 39% устраивает текущее место работы, а 9% считают, что сейчас неподходящее время для поиска работы и лучше держаться на старом месте.

Среди тех, кто в 2021 году хотел сменить место работы, контрпредложения от работодателей получили только 30%. Были удовлетворены предложением и остались на старом месте менее половины (45%).

Многие сотрудники отметили, что за последнее время у них произошла переоценка системы факторов, которые влияют на принятие решения о выборе места работы. Материальные факторы стали более значимыми. В число самых популярных материальных факторов вошли: конкурентная заработная плата (91%, в 2020-м — 76%), медицинское страхование (включая членов семьи) и компенсация расходов на частную медицину сверх страховки (60%), 100-процентная оплата больничного листа (52%), индивидуальные вознаграждения (42%), увеличенный отпуск (34%) и компенсация расходов на мобильную связь (34%).

Из нематериальных факторов чаще всего называют интересный функционал/проекты (69%, годом ранее — 37%), перспективы карьерного роста (67%, в 2020-м — 31%), личность руководителя компании (63%), дружелюбную корпоративную культуру (56%, год назад — 26%), стабильность и репутацию компании на рынке (54%, в 2020-м было 30%) и наличие прозрачной системы критериев повышения в должности (52%).

Ранее в декабре опрос крупнейших российских компаний, проведенный Национальным исследовательским Томским государственным университетом в рамках федеральной программы «Содействие занятости», показал, что программы обучения и повышения квалификации выгоднее увольнения сотрудников. Около 80 млрд рублей крупнейшие российские компании тратят ежегодно на программы корпоративного обучения. В ближайшие несколько лет эта цифра может увеличиться примерно на 15–20%, отметили аналитики.