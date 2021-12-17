Kia представила минивэн Carens нового поколения

Корейская компания Kia представила новый минивэн Carens. Автомобиль будет предлагаться на рынке Индии.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 17 декабря, дизайн машины выполнен в соответствии с фирменной концепцией Kia «Улыбка тигра»: автомобиль получил массивный бампер, широкую радиаторную решетку, оригинальные светодиодные фары и узкие ходовые огни. В салоне появилась навигационная система с функциями телематики, имеющая дисплей с диагональю 10,25 дюйма.

В палитре цветов кузова будет три цвета: синий Imperial Blue, коричневый Moss Brown и блестящий серебряный Sparkling Silver со вкраплениями металлических частиц.

Новый Kia Carens может быть оснащен как бензиновым, так и дизельным двигателем. Предусмотрен широкий выбор трансмиссий — в частности, семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями и шестиступенчатая автоматическая.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»). Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»). Он отражает новую глобальную цель Kia — вдохновлять клиентов своими продуктами, услугами и самим опытом от взаимодействия с брендом.