Первую партию «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот

Вакцину «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот. В первую партию вошли 12 тыс. доз. Препарат предназначен для клинических испытаний третьей фазы, сообщает телеканал «Известия». В исследованиях примут участие 250 добровольцев старше 60 лет. Вакцину будут вводить трехкратно с интервалами 21 и 60 дней. Разработкой средства занимался научный центр «Вектор». Технология создания позволит наладить массовое производство.

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