Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Путин поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием
Спорт
Сборная России по футболу стартует в Лиге наций с матча с Албанией
Экономика
В ГД предложили злоупотребляющим переводами денег совершать их без визита в банк
Наука
Мощные вспышки фиксируют на Солнце четвертый день подряд
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о МСУ в январе 2022 года
Экономика
Роспотребнадзор приостановил ряд импортных поставок овощей и фруктов
Спорт
Паоло Ваноли назначен главным тренером ФК «Спартак»
Общество
В правительстве пообещали обновить автобусный парк в городах России
Авто
Водители в России смогут «штрафовать» друг друга за нарушение ПДД
Общество
Власти Кузбасса отменили введенный после аварии на «Листвяжной» режим ЧС

LIFE покажет посвященный 100-летию со дня рождения Юрия Никулина фильм

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения символа советского кино, легендарного клоуна, директора цирка Юрия Владимировича Никулина. В новом документальном фильме LIFE авторы расскажут, каким Никулин был в жизни на самом деле, каким он был отцом и дедом, почему не поступил ни в один театральный вуз, когда он мог позволить себе быть непривычно жестким и почему не любил говорить о войне.

«Добрый человек — это не тот, кто умеет делать добро, а тот, который не умеет делать зла» — так считал Юрий Никулин, и это точно можно сказать про него самого. Например, любимым занятием Никулина была благотворительная деятельность. За свою жизнь он смог помочь многим людям получить квартиру или место в больнице, открыть школу либо просто деньгами. К нему обращались, когда выхода уже, казалось, не было, но он каждый раз делал чудо.

В фильме приняли участие сын Максим Никулин, внуки Юрий и Максим Никулины, директор фонда имени Никулина, а также коллеги по цеху. Они поделились своими воспоминаниями о легенде советского кино, проанализировали его героев на экране и рассказали, почему ему никогда не нужно было играть на камеру.

Также зрители смогут еще раз увидеть легендарные кадры цирковых реприз и семейный архив видеороликов, услышать цитаты Юрия Владимировича о том, что такое счастье и добро.

Релиз фильма «100 лет Юрию Никулину» — 17 декабря в 12:00 на YouTube-канале LIFE DOC.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021