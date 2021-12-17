LIFE покажет посвященный 100-летию со дня рождения Юрия Никулина фильм

18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения символа советского кино, легендарного клоуна, директора цирка Юрия Владимировича Никулина. В новом документальном фильме LIFE авторы расскажут, каким Никулин был в жизни на самом деле, каким он был отцом и дедом, почему не поступил ни в один театральный вуз, когда он мог позволить себе быть непривычно жестким и почему не любил говорить о войне.

«Добрый человек — это не тот, кто умеет делать добро, а тот, который не умеет делать зла» — так считал Юрий Никулин, и это точно можно сказать про него самого. Например, любимым занятием Никулина была благотворительная деятельность. За свою жизнь он смог помочь многим людям получить квартиру или место в больнице, открыть школу либо просто деньгами. К нему обращались, когда выхода уже, казалось, не было, но он каждый раз делал чудо.

В фильме приняли участие сын Максим Никулин, внуки Юрий и Максим Никулины, директор фонда имени Никулина, а также коллеги по цеху. Они поделились своими воспоминаниями о легенде советского кино, проанализировали его героев на экране и рассказали, почему ему никогда не нужно было играть на камеру.

Также зрители смогут еще раз увидеть легендарные кадры цирковых реприз и семейный архив видеороликов, услышать цитаты Юрия Владимировича о том, что такое счастье и добро.

Релиз фильма «100 лет Юрию Никулину» — 17 декабря в 12:00 на YouTube-канале LIFE DOC.