Алек Болдуин перед гибелью оператора попросил «пистолет побольше»

Алек Болдуин попросил пистолет побольше перед гибелью оператора на съемочной площадке. Американские СМИ опубликовали информацию о допросе актера. В документе Болдуин сообщает о переписке с оружейницей Ханной Гутьеррес-Рид. Актер выбирал между двумя моделями пистолета Colt, передает телеканал «Известия». Оператор Галина Хатчинс погибла 21 октября на съемочной площадке вестерна. Реквизитный пистолет, из которого выстрелил Болдуин, оказался заряжен боевыми патронами.

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