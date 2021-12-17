Главы минздравов назвали штамм «Омикрон» самой большой угрозой

Специалисты всего мира выразили обеспокоенность из-за «Омикрона». Главы минздравов G7 назвали штамм самой большой угрозой в сфере здравоохранения. К мнению экспертов присоединилась и глава Роспотребнадзора. Анна Попова подчеркнула, что темпы распространения «Омикрона» в мире пугают. В Южной Африке и некоторых городах Великобритании штамм стал доминирующим, передает телеканал «Известия». В России последовательного распространения пока не наблюдается. Эксперты призвали максимально делиться данными о коронавирусе.

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