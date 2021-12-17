Путин с членами АСИ обсудили качество жизни россиян и оказание помощи

На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) обсудили качество жизни россиян. В частности в новом рейтинге оценивали медицину, социальную защиту образование, жилье и экологию, передает телеканал «Известия». Одной из важных тем обсуждений стала помощь будущим мамам в сложной ситуации. Результатом работы стало снижение числа отказов от детей с особенностью развития.

«Был разработан протокол объявления диагноза, протокол исследований, протокол маршрутизации, который позволяет комплексно помочь семье. Если мама знает, какие шаги ей предстоят после рождения ребенка с синдромом Дауна, она будет чувствовать себя спокойнее, будет меньше стрессов, а значит, меньше вероятности, что она решится оставить своего ребенка. Такой протокол может применяться не только в случаях с синдромом Дауна, но и при других особенностях у ребенка», — указала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.



«Я вижу, Андрей Рэмович, он, конечно, не имеет отношения прямого к медицине, но всё-таки возьмите, пожалуйста, потом председателю доложите. Нужно своевременно делать анализы, проверки, скрининги делать на ранних стадиях беременности — вот что нужно делать. В России это тема, которой нужно заниматься Министерству здравоохранения, всему социальному блоку. Нужно современные использовать методики», — отметил президент России Владимир Путин.

Также в ходе заседания Путин заострил внимание на теме питания в школах.

«Бесплатное питание в школах. Есть идея, наверняка об этом слышали, создавать комплексы — от поля, что называется, до стола, до тарелки. Но для того, чтобы бизнес уверенно вкладывал в развитие этих комплексов инфраструктурных, а там нужно на каждом шаге что-то создавать и во что-то инвестировать, вплоть до того, что нужны предприятия по производству, по сельхозпродукции, а потом по переработке строить, они должны быть уверены в том, что их инвестиции потом окупятся. Прошу подумать о возможности совмещения этой задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен», — сообщил президент.

На заседании российский лидер указал на необходимость активно работать в регионах.

«Сейчас, как мы знаем, по всей России свыше 4,5 млн соратников и единомышленников у агентства сейчас. Знаю, что через три года Агентство намерено увеличить это сообщество более чем вдвое — до 10 млн человек. Ну это уже такая армия большая. Главное, чтобы это были не формальные цифры и какие-то формальные показатели, а действительно такое мощное сообщество, сила, деятельные и активные люди, способные внести содержательный вклад в общую национальную повестку», — поделился глава государства.

Агентству стратегических инициатив в этом году 10 лет. Идею формирования АСИ Путин выдвинул 6 мая 2011 года. Многие из программ организации становятся частью нацпроектов.

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