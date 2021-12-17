Госдума решила штрафовать за продажу крепкого алкоголя в пластике

Торговцев крепким алкоголем в пластиковых тарах ожидают штрафы. Об этом стало известно в пятницу, 17 декабря.

Регулирующий данный вопрос законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Государственной думы в осеннюю сессию. Разработанный сенаторами Сергеем Рябухиным, Андреем Епишиным, Диной Оюн и Ахматом Салпагаровым документ дополняет статью 14.17 Кодекса об административных нарушениях. С проектом можно ознакомиться на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Законом предлагается ввести административную ответственность за производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% в полимерной потребительской таре. Исключением будут тары объемом не более 50 мл, а также алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в страну или производимая в целях вывоза (экспорта).

В случае принятия закона за несоблюдение условий производства и оборота алкоголя будут применяться штрафы с конфискацией предмета правонарушения. Для должностных лиц размер санкции составит 100–200 тыс. рублей, для юридических лиц — 300–500 тыс. рублей.

7 декабря первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил продавать игристые вина и шампанское без временных ограничений в Новый год и на Рождество. Предложение касается продажи слабоалкогольных игристых вин и шампанского с 31 декабря по 1 января (встреча Нового года) и с 6 по 7 января (празднование православного Рождества).