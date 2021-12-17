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Испытания глубоководного спасательного аппарата АС-36 начались на СФ

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Экипаж автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 «Бестер» аварийно-спасательного отряда Северного флота (СФ) приступил к испытаниям в Кольском заливе Баренцева моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в пятницу, 17 декабря.

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Перед этим «Бестер» прошел на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге средний ремонт с модернизацией основных систем. Так, на спасательной подлодке полностью обновили радиотехническое вооружение, системы автоматизации и управления движением. Установлен новый навигационный комплекс, который позволит точно определять местонахождение аппарата как на поверхности моря, так и под водой. Корпус АС-36 проверили в лабораторных условиях на максимальное давление, которое он испытывает на глубинах более 1 тыс. м.

АС-36 уже отработал часть испытаний на Балтике, новые, приемо-сдаточные, под командованием капитана третьего ранга Андрея Волкова, проходят сейчас в Кольском заливе, а затем передислоцируются в Баренцевом море. Пока частично проверили его ходовые качества в надводном положении. На очереди: подводное маневрирование и замеры различных технических параметров, проверка работы приборов, всех систем и механизмов.

Штатный носитель подводного аппарата АС-36 — спасательное судно «Михаил Рудницкий», экипаж которого обеспечивает проведение всех манипуляций с аппаратом и испытательных работ в Кольском заливе.

Испытания продлятся и в 2022 году. На их завершающей стадии «Бестер» выполнит погружение на свою рабочую глубину — более 700 м с обеспечением другого автономного спасателя — АС-34, который базируется на борту спасательного судна «Георгий Титов».

20 ноября подводники СФ провели в Баренцевом море специальные противолодочные учения с практической торпедной стрельбой. Противодействие крейсеру в ходе маневров оказывала многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил СФ.

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