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Источники рассказали об изменении стоимости сотовой связи в России

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Тарифы на сотовую связь в РФ в начале 2022 года могут повысить на 8-10%, рассказали «Известиям» два человека, знакомые с менеджерами мобильных операторов. Повышение действительно рассматривается, хотя может оказаться и не таким заметным — в районе 6%, утверждает источник, близкий к одному из них. Вопрос о росте тарифов обсуждается, хотя окончательное решение еще не утверждено, рассказывает источник, близкий к другому.

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2021 год прошел без заметных скачков цен на сотовую связь – отчасти потому, что сотовые компании хотели дать абонентам некоторую передышку, чтобы не допустить снижения лояльности и оттока клиентов, заметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Однако операторы вынуждены поднимать тарифы, чтобы компенсировать дополнительные расходы и выпадающие доходы, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Компании должны постоянно инвестировать в развитие сетей — если оно остановится на фоне постоянного роста объемов интернет-трафика, снижение качества связи и скорости мобильного доступа неизбежно, объяснил он.

«У ФАС в настоящее время нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности и принимает меры антимонопольного реагирования», — сообщил «Известиям» представитель ведомства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Согласно трафику: сотовые операторы готовят повышение цен на 6–10%»

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