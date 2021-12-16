Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ЕП принял резолюцию с призывом к возможным санкциям против России
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с октября
Спорт
Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером ФК «Спартак»
Политика
Концепцию закона о праве субъектов вводить QR-коды повторно направили в регионы
Общество
Путин поручил обеспечить возможность отказа от обработки персональных данных
Общество
Главную елку страны привезли на Красную площадь
Политика
Путин заявил о поддержке набсоветом АСИ стратегии развития агентства
Мир
В Индонезии произошли еще два извержения вулкана Семеру
Мир
Генсек ООН заявил о невозможности победы COVID-19 только вакцинами
Общество
Жителей Центральной России предупредили об аномальных морозах

Bloomberg рассказал о сомнениях Запада в возможности отключить РФ от SWIFT

Bloomberg: Запад сомневается в возможности отключения России от SWIFT
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT — процесс, сложный для реализации. Такое мнение озвучили в издании Bloomberg в четверг, 16 декабря.

Снова зелено: кто в ЕС обсуждает санкции против РФ из-за газового кризиса
И что на самом деле спровоцировало скачок цен на энергоносители в регионе

Как сообщают источники Bloomberg, отключение, на которое регулярно намекают чиновники США, в действительности считают на Западе проблематичным.

Кроме отключения от SWIFT Соединенные Штаты также рассматривают как вариант ограничение способности России конвертировать рубль в другие валюты.

Сообщения о подготовке жестких антироссийских ограничений из-за ситуации на Украине участились в западных СМИ после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

16 декабря источник ТАСС сообщил, что лидеры 27 стран Евросоюза (ЕС) приняли решение продлить антироссийские экономические санкции, привязанные к реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, на полгода.

Ранее в этот день Европарламент на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины.

15 декабря глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава ЕК подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021