Bloomberg рассказал о сомнениях Запада в возможности отключить РФ от SWIFT

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT — процесс, сложный для реализации. Такое мнение озвучили в издании Bloomberg в четверг, 16 декабря.

Как сообщают источники Bloomberg, отключение, на которое регулярно намекают чиновники США, в действительности считают на Западе проблематичным.

Кроме отключения от SWIFT Соединенные Штаты также рассматривают как вариант ограничение способности России конвертировать рубль в другие валюты.

Сообщения о подготовке жестких антироссийских ограничений из-за ситуации на Украине участились в западных СМИ после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

16 декабря источник ТАСС сообщил, что лидеры 27 стран Евросоюза (ЕС) приняли решение продлить антироссийские экономические санкции, привязанные к реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, на полгода.

Ранее в этот день Европарламент на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины.

15 декабря глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава ЕК подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».