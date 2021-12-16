Главную елку страны привезли на Красную площадь. Видеозапись с соответствующими кадрами оказалась в четверг, 16 декабря, в распоряжении «Известий».

На них видно, как грузовик с елкой въезжает на Красную площадь и останавливается у ворот Спасской башни.

Главная елка страны в этом году была спилена в деревне Новопареево городского округа Щелково в Подмосковье. Ее возраст — 90 лет.

10 ноября пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщала, что высота дерева, которое украсит Кремль, составляет 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 м.

Вместе с тем Крылова напомнила, что каждый год управление делами президента РФ организует поиски главного символа Нового года, обращая внимание на форму дерева, объем хвои, состояние лап и внешний вид.