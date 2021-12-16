ПВО Сирии уничтожила ракеты Израиля российскими «Панцирями»

ПВО Сирии уничтожила семь из восьми ракет, выпущенных истребителями Израиля по району международного аэропорта в Дамаске. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить в четверг, 16 декабря.

«16 декабря с 01:51 до 01:59 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства над Голанскими высотами нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе международного аэропорта города Дамаск», — сообщил он на странице Минобороны РФ в Facebook.

Отмечается, что сирийские силы ПВО уничтожили ракеты комплексами «Панцирь-С» российского производства.

При авиаударе погиб один человек и был поврежден склад материального имущества.

7 декабря Израиль подверг воздушной атаке район порта Латакия в Сирии. В результате авиаудара несколько контейнеров загорелись.

24 ноября в результате авиаударов по сирийскому городу Холмс погибли двое мирных жителей, еще семь человек получили ранения. Отмечалось, что в результате авиаудара также был нанесен материальный ущерб.