В Индонезии произошли еще два извержения вулкана Семеру

На острове Ява в Индонезии 16 декабря одно за другим произошли два извержения вулкана Семеру. Об этом сообщает новостное агентство Antara.

По его данным, пирокластический поток (смесь вулканического пепла, горячих газов и обломков твердой горячей лавы) сошел с вершины вулкана на 4,5 км вниз по его склону.

Из-за извержений были приостановлены поисково-спасательные работы, которые велись в районе вулкана после его предыдущего извержения 4 декабря.

В связи с произошедшим руководство местного отделения индонезийского агентства по преодолению последствий катастроф запретило проведение любых работ в радиусе 1 км от вершины Семеру, а также на расстоянии 5 км от его жерла на юго-восточном и южном склонах.

По данным Antara, информации о пострадавших при двух сегодняшних извержениях не поступало. Жители районов, непосредственно прилегающих к вулкану, были эвакуированы еще после первого извержения 4 декабря.

Агентство также информирует, что ученые-вулканологи отметили резкий скачок активности Семеру и сейсмической активности в прилегающих к нему районах после 4 декабря. В настоящее время за вулканом ведется постоянное электронное и визуальное наблюдение не только у его подножия, но и с вершин соседних гор.

5 декабря Reuters со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что во время извержения вулкана Семеру погибли по меньшей мере 13 человек, еще 98 человек пострадали: большинство из них получили сильные ожоги, 35 пострадавших были госпитализированы. По данным местных властей, из района бедствия были эвакуированы 902 человека.

Позднее, 7 декабря, число жертв достигло 27 человек. При этом 69 человек получили тяжелые ранения, а 20 местных жителей на тот момент числились пропавшими без вести. Также стало известно, что из района стихийного бедствия эвакуировали более чем 1 тыс. граждан.