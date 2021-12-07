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В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 27 человек

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В Индонезии 27 человек погибли из-за извержения вулкана Семеру на острове Ява. Более 20 жителей числятся пропавшими без вести, передает телеканал «Известия». 69 граждан получили тяжелые ранения. Из района стихийного бедствия эвакуировали более 1 тыс. человек. Спасательные операции затруднены из-за едкого дыма. Тропические дожди превратили осевший пепел в грязь. Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява. Вулкан входит в 130 активных на территории Индонезии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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