«Яндекс.Маркет» запустит продажи для бизнеса

«Яндекс.Маркет» планирует выйти на рынок b2b-продаж, запустив новое направление «Маркет для бизнеса». Об этом сообщили «Известиям» в компании.

Ожидается, что благодаря этому юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут быстро и удобно закупить все необходимое для своего бизнеса.

Новая услуга появится на Маркете уже в начале следующего года. Сначала ей можно будет воспользоваться в Москвы и Московской области, позднее — и в в других городах. Предпринимателям будет доступно для закупки до 100 тыс. товаров с собственного склада «Яндекс.Маркета». В их числе канцелярские принадлежности, мебель для офиса, антисептики, косметические средства и стройматериалы. Выбрать товар и оформить заказ можно будет на отдельной витрине на Маркете.

Оплатить заказ можно будет переводом на расчетный счет, все документы по закупкам будут оформляться полностью онлайн. Срок доставки составит 1-2 дня с момента оплаты, а после покупки юрлицо сможет вернуть до 20% НДС.

В будущем сервис планирует значительно расширить ассортимент для бизнеса за счет подключения к b2bпродажам сторонних продавцов. Кроме того, планируется добавить другие популярные у бизнеса способы оплаты товаров. Также появятся несколько новых функций для закупок: например, быстрая доставка, скидки и бонусы за покупки, консультации со специалистом.

В октябре этого года продавцы, сотрудничающие с «Яндекс.Маркетом» более трех месяцев, получили возможность взять кредит у «Тинькофф» на развитие бизнеса.