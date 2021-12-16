Госдума приняла во II чтении законопроект о введении Fan ID

Госдума в четверг, 16 декабря, приняла во втором чтении законопроект, который предполагает введение паспортов Fan ID для спортивных болельщиков.

Согласно проекту закона, вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Зрителям соревнований необходимо будет получить электронный документ, который позволит идентифицировать болельщика.

Во втором чтении парламентарии включили в проект закона поправку о том, что в случае принятия документ вступит в силу 1 июня 2022 года.

Кроме того, еще одна поправка предлагает продавать билеты «при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации», сообщает «Спорт-Экспресс». Для получения паспорта болельщику необходимо будет оформить заявку на портале «Госуслуги».

После одобрения документа во втором чтении представитель комитета по спорту Роман Терюшков предложил Госдуме назначить третье чтение законопроекта на 17 декабря.

Ранее в этот же день в ГД подчеркнули, что данный законопроект принимается с «целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».

Как отметили авторы инициативы в пояснительной записке, принятие подобного законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, который был накоплен при проведении в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017.