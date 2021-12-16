Браконьеров задержали с крабами на 2,2 млн рублей в Мурманской области
В Мурманской области задержаны мужчины, перевозившие около 350 кг незаконно добытых конечностей крабов. Ущерб природе оценивается на сумму свыше 2,2 млн рублей.
По данным пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району, группа специализировалась на незаконном обороте водных биоресурсов. Злоумышленников задержали на побережье губы Варламова Кольского залива. Об этом сообщает ИА «Би-порт».
У подозреваемых изъяли лодку, автомобиль и конечности камчатского краба. В отношении троих браконьеров составлены административные дела по факту нарушения правил и требований рыболовства на морских водах. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
15 декабря сообщалось об изъятии в Уссурийске около 2 т морских деликатесов без документов у двух предпринимателей. Жители региона реализовывали продукцию в торговых точках города.