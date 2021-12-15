Морепродукты на 1,3 млн рублей изъяли у жителя Уссурийска

В Уссурийске у двух предпринимателей изъяли около 2 т морских деликатесов без документов. Стоимость партии превышает 1,3 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, двое подозреваемых приобрети оптовую партию красной икры, рыбы, креветок и частей крабов без необходимой маркировки. Предприниматели разместили морепродукты в гаражном боксе, рефрижераторных контейнерах и павильонах. Жители региона реализовывали продукцию в торговых точках на территории Уссурийска, сообщает ИА UssurMedia.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного предпринимательства. Морские деликатесы изъяты из оборота. С предпринимателей взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В ноябре сотрудники ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО изъяли у браконьеров свыше 4 т крабов, гребешка и рыбы. По предварительной оценке, ущерб оценивается в 30 млн рублей.