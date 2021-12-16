Финансирование оленеводства вырастет на 15% в Якутии

В Якутии за год поголовье оленей в хозяйствах увеличилось на 4,5 тыс. В следующем году на поддержку оленеводства выделят свыше 928 млн рублей, это на 15% больше уровня 2021-го.

В этом году по программе «Молодой оленевод» выплаты в размере 1 млн рублей получили 20 жителей разных районов Якутии, в том числе арктических, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе главы и правительства республики. Заместитель министра сельского хозяйства Прокопий Николаев отметил, что строятся оленеводческие базы, корали, закупается снегоходная и вездеходная техника. Отдельное внимание уделяется вопросам социальной защиты чумработниц.

Ранее на Камчатке более 50 тыс. оленей прошли корализацию, или процесс пересчета, маркировки и вакцинации. Мероприятие является плановым и проводится два раза в год. Олени подвергаются различным ветеринарным обработкам, в том числе обработке от эдемагеноза. Это хроническое заболевание северных оленей, вызываемое личинками подкожных оводов. В процессе корализации вакцинируют и проводят ветеринарные обработки собак и лошадей, которые заняты в оленеводстве.