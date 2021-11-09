Более 50 тыс. оленей на Камчатке прошли учет и вакцинацию

На Камчатке более 50 тыс. оленей прошли корализацию, или процесс пересчета, маркировки и вакцинации. Мероприятие является плановым и проводится два раза в год.

Олени подвергаются различным ветеринарным обработкам, в том числе обработке от эдемагеноза. Это хроническое заболевание северных оленей, вызываемое личинками подкожных оводов.

Кроме того, в процессе корализации вакцинируют и проводят ветеринарные обработки собак и лошадей, которые заняты в оленеводстве, рассказал ИА KamchatkaMedia глава краевого агентства по ветеринарии Артем Никитин.

Осенняя корализация обычно начинается во второй половине сентября и продолжается до конца октября. Сроки обработки сильно зависят от погодных условий, так как оленеводство развито в труднодоступных районах края.