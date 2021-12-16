Курортный сбор отменят для жителей Ставрополья

Мэры курортных городов Ставропольского края (Ессентуки, Пятигорск и Железноводск) поддержали идею отмены курортного сбора для местных жителей. С подобной инициативой выступила администрация Кисловодска.

Эксперимент по курортному сбору был запущен на Ставрополье в 2019 году. Общая сумма сборов составляет 834 млн рублей. Средства идут на благоустройство, ремонт туристических и культурных объектов в городах Кавказских Минеральных Вод.

Как пишет NewsTracker, в следующем году бюджет может недополучить 15 млн рублей. Это сумма, которую жители Ставропольского края могли бы заплатить, если бы законодательство не изменилось.

Эксперимент должен завершиться в 2022 году. Глава края Владимир Владимиров уже предлагал продлить курортный сбор.

Ранее сообщалось, что число туристов, которые с начала года посетили Ставропольский край, превысило 1 млн человек. Это в два раза больше отдыхающих, чем в 2020 году, когда действовали строгие ограничительные меры по коронавирусу.