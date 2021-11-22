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Более 1 млн туристов посетили Ставропольский край в этом году

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Число туристов, которые с начала года посетили Ставропольский край, превысило 1 млн человек. Об этом заявил министр туризма и оздоровительных курортов региона Кирилл Реут.

Это в два раза больше отдыхающих, чем в 2020 году, когда действовали строгие ограничительные меры по коронавирусу, передает NewsTracker.

«В городах Кавказских Минеральных Вод отдохнуло более 880 тыс. человек. Средняя заполняемость санаториев составляет 90%», — отметил Реут.

По его словам, турпоток еще не достиг допандемического уровня. Курортный сбор в городах Кавминвод с начала года составил 226 млн рублей.

На Ставрополье будут созданы четыре особые экономические зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. Их разместят в городах-курортах Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске. Об этом стало известно ранее в ноябре на совещании под председательством губернатора Владимира Владимирова.

«Это позволит создать дополнительно более 23 тыс. мест в санаторно-гостиничном комплексе края. Особые зоны станут действенным инструментом для привлечения инвесторов и создания новых рабочих вакансий для жителей Ставрополья», — сказал Владимиров.

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