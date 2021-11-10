Четыре ОЭЗ туристско-рекреационного типа появятся в Ставропольском крае

На Ставрополье будут созданы четыре особые экономические зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. Их разместят в городах-курортах Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске. Об этом стало известно на совещании под председательством губернатора Владимира Владимирова.

«Это позволит создать дополнительно более 23 тыс. мест в санаторно-гостиничном комплексе края. Особые зоны станут действенным инструментом для привлечения инвесторов и создания новых рабочих вакансий для жителей Ставрополья», — сказал Владимиров.

На совещании обсудили строительство объектов инженерной инфраструктуры и обустройство площадок будущих ОЭЗ, пишет NewsTracker.

Власти Ставропольского края выступают за взимание курортного сбора с туристов на постоянной основе, заявил ранее губернатор Владимир Владимиров.

«Я обратился к президенту, чтобы этот эксперимент был продолжен и реализовывался на постоянной основе. У нас идут дебаты с правительством, по итогам какого года это делать — 2021-го или 2022-го. Но поддержку в этом отношении и у правительства, и у президента мы имеем», — сказал глава региона.

Одновременно с этим на Ставрополье могут расширить льготы по уплате сбора. Например, рассматривается возможность освободить от него жителей региона. Сейчас плата с отдыхающих в Кавминводах составляет 50 рублей в сутки.