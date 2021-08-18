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Курортный сбор на Ставрополье намерены сделать постоянным

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Власти Ставропольского края выступают за взимание курортного сбора с туристов на постоянной основе. Об этом губернатор Владимир Владимиров заявил на пресс-конференции в ТАСС 18 августа.

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«Я обратился к президенту, чтобы этот эксперимент был продолжен и реализовывался на постоянной основе. У нас идут дебаты с правительством, по итогам какого года это делать — 2021-го или 2022-го. Но поддержку в этом отношении и у правительства, и у президента мы имеем», — цитирует Владимирова NewsTracker.

Одновременно с этим на Ставрополье могут расширить льготы по уплате сбора. Например, рассматривается возможность освободить от него жителей региона.

По словам губернатора, в городах Кавказских Минеральных Вод на средства курортного сбора удалось реализовать крупные проекты по благоустройству. Было сделано 48 объектов, содержать которые также намерены за счет полученных от туристов средств.

Сейчас плата с отдыхающих в Кавминводах составляет 50 рублей в сутки. Ежегодно сбор с туристов приносит в казну 315–357 млн рублей.

Эксперимент по курортному сбору проходит с 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, в Крыму его введение отложили. 23 июня 2021-го замминистра курортов и туризма Крыма Юлия Мартыненко заявила, что республика пока не намерена вводить у себя на территории курортный сбор.

Максимальный размер сбора составляет 100 рублей. Платить его должны совершеннолетние, проживающие в объектах размещения указанных субъектов более 24 часов. Средства, которые отдыхающие вносят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов.

30 июня о введении курортного сбора заявили в правительстве Калининградской области. Плату планируют начать взимать с туристического сезона 2022 года.

25 марта стало известно, что Минэкономразвития России считает целесообразным рассмотрение вопроса о наделении всех регионов правом на введение курортного сбора на своей территории.

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