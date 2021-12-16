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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Тверской области

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Два легковых автомобиля столкнулись на дороге «Золотое кольцо» в Тверской области. Один человек погиб, еще четверо получили различные травмы.

Авария произошла на территории Кашинского района. По данным Госавтоинспекции, столкнулись Volkswagen Passat и Lifan. Пассажир второй иномарки скончался на месте происшествия, пишут «Тверские ведомости».

Двое пассажиров Lifan 17 лет получили травмы позвоночника. У 47-летнего водителя Volkswagen врачи выявили перелом грудной клетки, у его 73-летней пассажирки диагностировали травмы ног. Все пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются точные обстоятельства аварии, водители дают противоречивые показания.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Алтайском крае с участием снегоуборщика. Водитель автомобиля ВАЗ-2104 съехал на правую обочину и задел отвал трактора. Один человек погиб, четверо госпитализированы с различными травмами.

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