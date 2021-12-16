Трое детей пострадали в ДТП со снегоуборщиком в Алтайском крае
Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и снегоуборочного трактора в Алтайском крае. Один человек погиб.
Авария произошла на трассе Барнаул — Павловск. Водитель автомобиля ВАЗ-2104 допустил столкновение с отвалом трактора К-700 возле села Прудского. В ГИБДД уточнили, что трактор стоял на правой обочине, пишет altapress.ru.
Водитель легковушки скончался на месте. Пассажиров — женщину и трех детей — госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
16 декабря в Брянске автомобиль наехал на мужчину, который лежал на проезжей части. 28-летнего пострадавшего госпитализировали с переломами ребер и бедра. По словам 62-летнего водителя, он не заметил пешехода в темноте.