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Инвестиции в жилье в России выросли в три раза за два года

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Инвестиции в жилье в России в 2021 году достигли доли в 67% от всех вложений в недвижимость, тогда как в 2019-м показатель составлял лишь 22%. Об этом сообщили «Известиям» аналитики компании IT-компании Realiste в четверг, 16 декабря.

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По их словам, инвестиции в жилье в России за два года выросли втрое. К концу 2021-го общая сумма вложений во все виды недвижимости может составить 390 млрд рублей, это рекордный показатель, добавили в компании.

Общие инвестиции выше предыдущего рекорда почти на 30% и, что примечательно, такие цифры в условиях пандемии и удаленки достигаются именно благодаря активам в жилье, рассказал основатель Realiste Алексей Гальцев.

«Вложения в недвижимость всегда были важным инструментом инвесторов. Однако в доковидную эпоху больший интерес для крупных инвесторов представляла офисная недвижимость и помещения под ритейл», — отметил он.

К примеру, в 2016 году 44% от всех инвестиций в недвижимость составляли офисы, еще 17% — коммерческие торговые помещения и только 10% — жилье, сказал он.

Еще один лидер среди инвестиционных инструментов в недвижимость — ритейл. Помещения под торговые точки, особенно в местах с хорошим траффиком, традиционно были выгодным вложением, рассказал Гальцев.

По его словам, с 2017 по 2019 год именно такие коммерческие метры занимали около 30% в структуре всех вложений в недвижимость. В 2020-м из-за коронавируса было закрыто большинство торговых центров, ритейл перешел в онлайн, и количество инвестиций в торговые помещения уменьшилось до 8%.

В начале ноября президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» (СРО РАО), соучредитель Центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков сообщил «Известиям», что объем инвестиций в торговую недвижимость из сегмента b2c в 2021 году сократился более чем на 15%. Он отметил, что инвестпривлекательность традиционных для вложений направлений малого и среднего бизнеса неуклонно снижается и очередной перерыв в работе предприятий сферы b2c только укрепит эту тенденцию. Эксперт выразил мнение, что эти сферы стали высокорискованными для инвестиций.

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