Земельный задел: в России планируют обобщить данные о недвижимости
В России планируют упорядочить данные о недвижимости и земле, объединив их на единой платформе. Указ о создании национальной системы пространственных данных, которая должна выступить в этой роли, премьер-министр Михаил Мишустин подписал в начале декабря. В полную силу заработать она должна к 2030 году: в правительстве полагают, что к этому моменту точность данных в едином государственном реестре недвижимости достигнет 95%. О перспективах новой системы и о том, насколько реально к указанному сроку уточнить все данные, «Известия» поговорили с экспертами.
Сбор данных
Постановление о создании новой национальной системы Михаил Мишустин подписал в начале декабря, на сайте правительства его опубликовали 6 декабря.
Согласно документу, в рамках единой электронной системы планируется объединить все сведения о земле и недвижимости, включая информацию о правах и кадастровой оценке, а также пространственные данные, следует из сопроводительной записки к документу.
Сейчас в этой сфере наблюдаются «определенные сложности», отметил премьер-министр на совещании по социально-экономическому развитию регионов. «Нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных, водных и других объектах разрозненна. Кроме того, отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 млн объектов. Более чем у 23 млн земельных участков нет установленных границ», — заявил Мишустин.
Формирование единой системы повысит эффективность использования земель, рассчитывают в правительстве.
«В том числе за счет сбора данных о доступных для застройки участках, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, ускорит и упростит получение государственных услуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан», — говорится в сопровождающей записке.
До 2024 года единую цифровую платформу планируется интегрировать в 20 регионах. При этом доля услуг по государственному кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость, которые предоставляются в электронном виде, к этому сроку должна увеличиться до 95%.
Завершить процесс интеграции предполагается к 2030 году — к этому сроку единая цифровая платформа должна будет действовать уже на территории всех регионов, а уровень «полноты и качества» данных в едином государственном реестре — достигать также 95%, ожидают авторы инициативы.
Земля без границ
Не имеют установленных границ сегодня более 23 млн участков, что приводит к большому количеству споров; у государства нет сведений почти о 48,3 млн объектов недвижимости, посчитали в правительстве.
Нехватка данных касается не только частных земель или объектов недвижимости, но и пограничных территорий между регионами и муниципалитетами.
«По состоянию на 1 июля 2021 года, в единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 43,1% участков границ между субъектами Российской Федерации (на 1 июля 2020 года — 34,9%), 39,2% границ населенных пунктов (на 1 июля 2020 года — 32,28%), 76,2% границ муниципальных образований субъектов Российской Федерации (на 1 июля 2020 года —71,16%), а также о 26,1% границ территориальных зон (на 1 января 2020 года — 15,6%)», — отмечается в постановлении.
Связано это в том числе с разделением задач по сбору данных между большим количеством ведомств — в результате сегодня сведения, которые могут представлять интерес для действующих или потенциальных собственников, оказываются разбросаны по разным источникам.
Отсутствие общих требований для органов власти, обязывающих использовать различные уровни картографической информации, и возникающие в результате ошибки, неточности, а также недостаток информации могут сказываться на реализации инфраструктурных проектов, в том числе негативно влиять на темпы жилищного строительства и развития бизнеса, отмечают в правительстве.
Это не первая попытка объединить все данные о недвижимости в рамках единой платформы, обращает внимание председатель Национального совета по кадастровой деятельности Валерий Алакоз.
— Об этом говорится с 2000 года, принималось уже много программ. В самом начале предлагалось ввести бюджетное финансирование, еще до проведения земельных реформ, государству нужно было поставить всех, и физических, и юридических лиц, на кадастровый учет — не по эпизодическим запросам, а на систематической основе, — отмечает он.
Участки с белыми пятнами
Наличие минимальных необходимых данных позволило бы обеспечить капитализацию недвижимости, защиту интересов собственников, эффективный сбор земельных платежей и необходимую информацию для управленческих решений, перечисляет Алакоз. При этом перед продажей или просто при желании уточнить границы собственник может провести дополнительные работы за свой счет.
Такая практика, по его словам, существует в том числе в Великобритании, Австралии и ряде других стран.
— Одна из причин, по которым это не было сделано, — подрядчики не заинтересованы в быстром проведении работ, для них выгоднее проводить точные и дорогие замеры, что, в свою очередь, делает кадастровый учет недоступным для малоимущих граждан, — отмечает он.
Сам по себе механизм электронной базы данных, с помощью которой можно получить информацию о находящихся в собственности объектах недвижимости, уже существует, отмечает председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Андрей Широков: «Ставится вопрос о том, чтобы уточнить данные, уже внесенные в государственные системы, и объединить это в некую единую систему недвижимости».
В целом вся перечисленная информация уже содержится в ЕГРН, подтверждает адвокат, специализирующийся на земельных спорах, Максим Попов. В то же время с точки зрения практического использования земли в законодательстве есть и другие белые пятна, которые необходимо закрыть в ближайшее время.
— Я сейчас вижу главный вопрос скорее в том, что правительство до сих пор не утвердило положение о зонах с особыми условиями использования, которое ждут застройщики, — в том числе это различные охранные зоны объектов сетевого хозяйства, магистральных трубопроводов, максимальные расстояния до них, — перечисляет он. — Поэтому я бы, наверное, сказал, что прежде всего сейчас важно завершить эту реформу, начатую в 2018 году.
Упорядочить все имеющиеся данные к 2030 году вполне реально, если эта задача действительно будет поставлена, уверен Валерий Алакоз. Однако, как отмечают опрошенные изданием эксперты, пока даже в контексте нового постановления можно найти ряд белых пятен — многое будет зависеть от того, удастся ли в ходе работ разрешить возникающие сложности.
— Но сейчас приоритизировать порядок работ могут сами регионы, вполне логично, что они сосредоточатся на наиболее экономически выгодных участках с плотной застройкой — прежде всего в городах и на территориях СНТ. Дойдет ли дело до удаленных районов, где больше всего земель, пока неясно, — рассуждает он.
Кроме того, подчеркивает он, документ не затрагивает земли сельскохозяйственного назначения, которые остаются в ведении Минсельхоза.
Хотя наиболее активно уточнение, скорее всего, будет идти именно в густонаселенных районах, неясно, будет ли решен вопрос со статусом многоквартирных домов. Сегодня они по-прежнему официально к недвижимости не относятся, отмечает Андрей Широков. «Дома ИЖС, скорее всего, в эту систему попадут вместе со всеми коммуникациями, а вот многоквартирные дома в этих условиях из нее просто выпадут, поскольку они в принципе не являются сегодня объектами недвижимости, объектом недвижимости считаются только квартиры», — подчеркивает он.