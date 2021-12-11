Земельный задел: в России планируют обобщить данные о недвижимости

В России планируют упорядочить данные о недвижимости и земле, объединив их на единой платформе. Указ о создании национальной системы пространственных данных, которая должна выступить в этой роли, премьер-министр Михаил Мишустин подписал в начале декабря. В полную силу заработать она должна к 2030 году: в правительстве полагают, что к этому моменту точность данных в едином государственном реестре недвижимости достигнет 95% . О перспективах новой системы и о том, насколько реально к указанному сроку уточнить все данные, «Известия» поговорили с экспертами.

Сбор данных

Постановление о создании новой национальной системы Михаил Мишустин подписал в начале декабря, на сайте правительства его опубликовали 6 декабря.

Согласно документу, в рамках единой электронной системы планируется объединить все сведения о земле и недвижимости , включая информацию о правах и кадастровой оценке, а также пространственные данные, следует из сопроводительной записки к документу.

Сейчас в этой сфере наблюдаются «определенные сложности», отметил премьер-министр на совещании по социально-экономическому развитию регионов . «Нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных, водных и других объектах разрозненна. Кроме того, отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 млн объектов. Более чем у 23 млн земельных участков нет установленных границ», — заявил Мишустин.

Земельный задел Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Формирование единой системы повысит эффективность использования земель, рассчитывают в правительстве .

«В том числе за счет сбора данных о доступных для застройки участках, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, ускорит и упростит получение государственных услуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан», — говорится в сопровождающей записке.

До 2024 года единую цифровую платформу планируется интегрировать в 20 регионах. При этом доля услуг по государственному кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость, которые предоставляются в электронном виде, к этому сроку должна увеличиться до 95%.

Земельный задел Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Завершить процесс интеграции предполагается к 2030 году — к этому сроку единая цифровая платформа должна будет действовать уже на территории всех регионов , а уровень «полноты и качества» данных в едином государственном реестре — достигать также 95%, ожидают авторы инициативы.

Земля без границ

Не имеют установленных границ сегодня более 23 млн участков, что приводит к большому количеству споров; у государства нет сведений почти о 48,3 млн объектов недвижимости , посчитали в правительстве.

Нехватка данных касается не только частных земель или объектов недвижимости, но и пограничных территорий между регионами и муниципалитетами .

«По состоянию на 1 июля 2021 года, в единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 43,1% участков границ между субъектами Российской Федерации (на 1 июля 2020 года — 34,9%), 39,2% границ населенных пунктов (на 1 июля 2020 года — 32,28%), 76,2% границ муниципальных образований субъектов Российской Федерации (на 1 июля 2020 года —71,16%), а также о 26,1% границ территориальных зон (на 1 января 2020 года — 15,6%)», — отмечается в постановлении.

Связано это в том числе с разделением задач по сбору данных между большим количеством ведомств — в результате сегодня сведения, которые могут представлять интерес для действующих или потенциальных собственников, оказываются разбросаны по разным источникам .

Земельный задел Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Отсутствие общих требований для органов власти, обязывающих использовать различные уровни картографической информации, и возникающие в результате ошибки, неточности, а также недостаток информации могут сказываться на реализации инфраструктурных проектов, в том числе негативно влиять на темпы жилищного строительства и развития бизнеса, отмечают в правительстве.

Это не первая попытка объединить все данные о недвижимости в рамках единой платформы, обращает внимание председатель Национального совета по кадастровой деятельности Валерий Алакоз .

— Об этом говорится с 2000 года, принималось уже много программ. В самом начале предлагалось ввести бюджетное финансирование, еще до проведения земельных реформ, государству нужно было поставить всех, и физических, и юридических лиц, на кадастровый учет — не по эпизодическим запросам, а на систематической основе, — отмечает он.

Участки с белыми пятнами

Наличие минимальных необходимых данных позволило бы обеспечить капитализацию недвижимости, защиту интересов собственников, эффективный сбор земельных платежей и необходимую информацию для управленческих решений, перечисляет Алакоз. При этом перед продажей или просто при желании уточнить границы собственник может провести дополнительные работы за свой счет .

Такая практика, по его словам, существует в том числе в Великобритании, Австралии и ряде других стран.

— Одна из причин, по которым это не было сделано, — подрядчики не заинтересованы в быстром проведении работ, для них выгоднее проводить точные и дорогие замеры, что, в свою очередь, делает кадастровый учет недоступным для малоимущих граждан, — отмечает он.

Земельный задел Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сам по себе механизм электронной базы данных, с помощью которой можно получить информацию о находящихся в собственности объектах недвижимости, уже существует, отмечает председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Андрей Широков: «Ставится вопрос о том, чтобы уточнить данные, уже внесенные в государственные системы, и объединить это в некую единую систему недвижимости».

В целом вся перечисленная информация уже содержится в ЕГРН, подтверждает адвокат, специализирующийся на земельных спорах, Максим Попов. В то же время с точки зрения практического использования земли в законодательстве есть и другие белые пятна, которые необходимо закрыть в ближайшее время.

— Я сейчас вижу главный вопрос скорее в том, что правительство до сих пор не утвердило положение о зонах с особыми условиями использования, которое ждут застройщики, — в том числе это различные охранные зоны объектов сетевого хозяйства, магистральных трубопроводов, максимальные расстояния до них, — перечисляет он. — Поэтому я бы, наверное, сказал, что прежде всего сейчас важно завершить эту реформу, начатую в 2018 году.

Упорядочить все имеющиеся данные к 2030 году вполне реально, если эта задача действительно будет поставлена, уверен Валерий Алакоз. Однако, как отмечают опрошенные изданием эксперты, пока даже в контексте нового постановления можно найти ряд белых пятен — многое будет зависеть от того, удастся ли в ходе работ разрешить возникающие сложности.

— Но сейчас приоритизировать порядок работ могут сами регионы, вполне логично, что они сосредоточатся на наиболее экономически выгодных участках с плотной застройкой — прежде всего в городах и на территориях СНТ. Дойдет ли дело до удаленных районов, где больше всего земель, пока неясно, — рассуждает он.

Земельный задел Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Кроме того, подчеркивает он, документ не затрагивает земли сельскохозяйственного назначения, которые остаются в ведении Минсельхоза.

Хотя наиболее активно уточнение, скорее всего, будет идти именно в густонаселенных районах, неясно, будет ли решен вопрос со статусом многоквартирных домов. Сегодня они по-прежнему официально к недвижимости не относятся, отмечает Андрей Широков. «Дома ИЖС, скорее всего, в эту систему попадут вместе со всеми коммуникациями, а вот многоквартирные дома в этих условиях из нее просто выпадут, поскольку они в принципе не являются сегодня объектами недвижимости, объектом недвижимости считаются только квартиры», — подчеркивает он.