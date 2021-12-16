Проверку после гибели двух тигрят проводят в Хабаровском крае

В министерство природных ресурсов Хабаровского края 15 декабря поступила информация о больном тигренке, обнаруженном под крыльцом жилого дома в поселке Шумный Вяземского района.

Государственные инспекторы «Службы по охране животного мира и ООПТ», прибывшие на место происшествия, увидели двух погибших тигрят возрастом около трех-четырех месяцев, о чем сообщили в полицию, сообщает ИА AmurMedia. В настоящее время животные изъяты сотрудниками ОМВД по Вяземскому району, готовится отправка тушек на экспертизу с целью установления причин гибели.

В октябре непростая спасательная операция прошла в Дальнереченском районе Приморья. Специалисты-зоологи вызволили из капкана тигренка, зная, что поблизости за ними наблюдает мать-тигрица. Детеныш попал в барсучий капкан размером № 3, использование которых запрещено правилами охоты.