Программу обеспечения врачей жильем предложили запустить на Сахалине

На Сахалине по инициативе спикера областной Думы Андрея Хапочкина состоялось совещание по проблеме обеспечения жильем врачей. Речь идет о возможности приватизации ими служебных квартир. Самый массовый вопрос связан, как считают депутаты, с несправедливостью в отношении молодых врачей. Приезжим предоставляется жилье, а сахалинцы вынуждены или проживать с родителями, или снимать квартиру.

Андрей Хапочкин предложил двигаться по пути региональной программы «Жилье молодым» и разработать аналогичную программу «Жилье врачам», которая даст значительную государственную поддержку медикам в размере 60% компенсации стоимости приобретаемого жилья. Кроме того, банковский кредит на оставшуюся сумму под 6% годовых — это тоже огромный плюс, передает ИА SakhalinMedia.

Ранее в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области открыли новую современную амбулаторию. В ней оборудованы отдельные кабинеты для педиатра и терапевта, а также аптечный пункт. Учреждение предназначено для оказания неотложной помощи, диспансеризации пациентов и проведения различных процедур, в том числе вакцинации. Амбулатория сможет принимать по 50 пациентов ежедневно.