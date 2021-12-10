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Новую амбулаторию открыли в селе на Сахалине

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В селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области открыли новую современную амбулаторию. Церемония состоялась 10 декабря при участии губернатора Валерия Лимаренко и министра здравоохранения Владимира Кузнецова.

Амбулатория сможет принимать по 50 пациентов ежедневно. В ней оборудованы отдельные кабинеты для педиатра и терапевта, а также аптечный пункт. Учреждение предназначено для оказания неотложной помощи, диспансеризации пациентов и проведения различных процедур, в том числе вакцинации.

«Качественные медицинские услуги должны быть доступны всем сахалинцам и курильчанам — вне зависимости от того, в каких населенных пунктах они проживают. Рад сообщить, что сегодня мы открываем современную амбулаторию в Ильинском», — заявил губернатор на открытии учреждения, пишет ИА SakhalinMedia.

Работать в амбулатории будут врач общей практики и три медсестры. В бригаде выездных врачей — окулист, хирург, кардиолог и гинеколог. По показаниям осмотр также проводится эндокринологом и другими узкими специалистами.

Как отметила и.о. главврача Томаринской ЦРБ Ольга Егорова, строительство объекта очень своевременно, поскольку несколько лет назад в Ильинском заработала ГРЭС-2. В связи с этим в село приехало работать большое количество людей. Возможности старой амбулатории были исчерпаны.

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