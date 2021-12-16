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«Позитив Текнолоджиз» вышла на Московскую биржу

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Российская компания по разработке решений в области кибербезопасности ПАО «Группа Позитив» («Позитив Текнолоджиз») вышла на Московкую биржу (MOEX). Это первая российская ИБ-компания, которая представлена на публичном рынке.

Обыкновенные акции «Группы Позитив» были включены в котировальный список второго уровня 16 декабря 2021 года. Официальные торги ценными бумагами под торговым кодом POSI начнутся 17 декабря 2021 года. Акции компании будут включены в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи.

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«Группа Позитив» заключила маркетмейкинговые соглашения с тремя российскими брокерами, которые будут поддерживать заявки на покупку и продажу на торгах в российских рублях. Допуск к публичному обращению акций «Группы Позитив» осуществлен только на Московской бирже.

«Сегодня произошло знаковое событие не только для нашей компании, но и для всей отечественной отрасли информационной безопасности. «Группа Позитив» стала первой российской компанией из сектора кибербезопасности, которая приобрела публичный статус и акции которой обращаются на фондовой бирже. Сегодняшняя успешность компании определяется высокой репутацией продуктов группы на рынке, внедрением инновационных решений и сервисов в области предотвращения киберугроз, многолетними усилиями всего нашего большого коллектива», — отметил председатель совета директоров ПАО «Группа Позитив» Юрий Максимов.

«В новом публичном статусе мы рассчитываем на привлечение и мотивацию талантливых людей индустрии, создание сплоченного сообщества единомышленников-совладельцев, которые понимают наш бизнес и высоко оценивают его перспективы. Мы также хотим выразить признательность Московской бирже за поддержку наших устремлений и инициатив», — добавил Юрий Максимов.

Финансовые аналитики высоко оценивают инвестиционную привлекательность «Группы Позитив». Эксперты компании «Московские партнеры» оценивают бизнес компании с учетом дисконтов в $1,85 млрд. «Для оценки мы использовали рыночные мультипликаторы — P/S, EV/EBITDA, P/E. Мы посчитали необходимым применить несколько дисконтов, которые учитывают риски санкций, ликвидности, а также страновой риск. В итоге мы получили, что по результатам сравнительного анализа бизнес «Позитив Текнолоджиз» на сегодняшний день можно оценить в $1,85 млрд», — говорится в аналитическом отчете.

Аналитик инвестиционной компании «Велес» Александр Данилов отмечает, что «Группа Позитив» является высокорентабельной и быстрорастущей российской компанией кибербезопасности с широкими возможностями для развития. В 2025 году компания рассчитывает нарастить выручку в 5 раз и EBITDA в 8 раз относительно 2020 года, попутно выплачивая дивиденды и осуществляя байбэк. В случае успешной реализации амбициозной стратегии 2025 года «Группа Позитив» вполне может оправдать высокую оценку по мультипликаторам относительно отечественного рынка.

«Согласно нашим расчетам, справедливая рыночная стоимость компании составляет $1 млрд, что эквивалентно 1100 рублям за обыкновенную акцию. Высокий потенциал рынка кибербезопасности видит и «Ростелеком», ожидающий бурный рост собственного сегмента к 2025 году. В то же время мы отмечаем, что высокая оценка «Группы Позитив» является авансом в счет ожидаемого бурного роста показателей, обеспечивать который необходимо на достаточно длинном горизонте 2022–2025 годов. При этом компания ограничена внутренним рынком, а американские санкции затрудняют привлечение иностранных инвесторов и делают невозможным листинг на зарубежных площадках», — объясняет Александр Данилов.

В свою очередь, финансовые эксперты компании «АК Барс Финанс» полагают, что в течение года капитализация «Позитив Текнолоджиз» может превысить 105 млрд рублей. Этому будут способствовать ускоренный переход многих компаний на удаленную работу, тренд на диджитализацию и необходимость перевести все субъекты ключевой информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение. Эти факторы обеспечат динамичный рост спроса на продукты эмитента и, соответственно, могут привести к росту ее капитализации.

Предполагается, что к старту торгов в свободном обращении окажутся 10,89% акций, которые принадлежат действующим и бывшим сотрудникам группы, а также ее партнерам. После начала организованных торгов новые акционеры смогут без ограничений покупать и продавать принадлежащие им акции.

По словам генерального директора «Группы Позитив» Дениса Баранова, приобретение публичного статуса соответствует «заметному увеличению масштабов» бизнеса группы и «впечатляющему росту финансовых результатов».

«Мы намерены регулярно отчитываться перед акционерами и рынком, публикуя финансовую отчетность, подготовленную по стандартам МСФО. В состав совета директоров компании входят независимые директора, утверждена дивидендная политика, в соответствии с которой в дальнейшем акционеры смогут регулярно получать отдачу от нашего растущего бизнеса», — рассказал он.

Отмечается, что «Позитив Текнолоджиз» растет быстрее рынка: в 2020 году ее выручка увеличилась на 60%, составив 5,5 млрд рублей. По итогам 2021 года ожидается рост выручки на 20–40% к аналогичному показателю прошлого года.

Общий рост выручки в III квартале текущего года составил 30% и «является позитивным свидетельством опережающего роста» бизнеса группы по сравнению с рынком.

Группа успешно продолжает реализовывать свой потенциал роста продаж продуктов и решений за счет масштабирования проектов информационной безопасности в ключевых заказчиках и активной работы с новыми клиентами и партнерами.

Компания является одним из ведущих российских специалистов в сфере информационной безопасности и предотвращения киберугроз и работает на рынке уже 20 лет. Группа разрабатывает, продает и поддерживает широкий спектр инновационных программных продуктов и услуг для IT-безопасности.

В ноябре эксперты, опрошенные «Известиями», оценили перспективы выхода «Позитив Текнолоджиз» на публичный рынок. Они отмечали, что группа может стать интересным кейсом высокотехнологичного сегмента, который играет особую роль основного двигателя доходностей инвестпортфелей в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры». Конъюнктура действительно сейчас для отечественных игроков благоприятна, говорили специалисты.

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