Уровень газификации в России превысил 72%. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас этот показатель уже превышает 72%. Крайне важно продолжать снижение издержек при проектировании и строительстве газопроводов, а также упрощение процедур их размещения, ввода в эксплуатацию и регистрации», — сказал он на заседании правительства.

Мишустин также отметил, что около полумиллиона заявок на газификацию частных домов подано к середине декабря в рамках программы газификации страны — этот показатель в два раза выше, чем за прошлый год.

Правительство рассчитывает, что в целом будет газифицировано почти 3 млн частных домов, добавил премьер-министр.

18 октября в России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Так, догазификация возможна в тех населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. На нее могут претендовать только люди, которые пользуются газом для личных нужд, а не в коммерческих целях.

16 сентября Мишустин сообщил, что в России создан единый оператор газификации для подключения газа в домах. Это позволит бесплатно провести газ до границ участков, если к населенному пункту подведен газопровод.

В то же время глава правительства обратил внимание на то, что стоимость услуг по установке оборудования для подведения газа в дома не должна быть завышена.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков — документ вводит институт единого оператора газификации.

О том, что в стране будут бесплатно подключать газ до участка, российский лидер заявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о запуске бесплатного подключения граждан к газу.