Прямой эфир
Мир
ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022 года
Общество
Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била
Мир
В МИД РФ назвали сложными переговоры с США по кибербезопасности
Мир
Лукашенко заявил о выработке дополнительных ответных мер на санкции Запада
Интернет
Суд оштрафовал Meta Platforms на 13 млн рублей за отказ удалить контент
Общество
Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
Авто
АвтоВАЗ приостановил сборку четырех моделей
Общество
Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку больниц в регионах
Мир
Курс турецкой валюты обрушился до нового исторического минимума
Общество
Власти Москвы рекомендовали школам отправить учеников на каникулы с 27 декабря

Уровень газификации в России превысил 72%

Мишустин: уровень газификации в России превысил 72%
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень газификации в России превысил 72%. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Тарифные планы: на реализацию программы газификации не хватает 1 трлн
У чиновников остается месяц, чтобы найти источники финансирования

«Сейчас этот показатель уже превышает 72%. Крайне важно продолжать снижение издержек при проектировании и строительстве газопроводов, а также упрощение процедур их размещения, ввода в эксплуатацию и регистрации», — сказал он на заседании правительства.

Мишустин также отметил, что около полумиллиона заявок на газификацию частных домов подано к середине декабря в рамках программы газификации страны — этот показатель в два раза выше, чем за прошлый год.

Правительство рассчитывает, что в целом будет газифицировано почти 3 млн частных домов, добавил премьер-министр.

18 октября в России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Так, догазификация возможна в тех населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. На нее могут претендовать только люди, которые пользуются газом для личных нужд, а не в коммерческих целях.

16 сентября Мишустин сообщил, что в России создан единый оператор газификации для подключения газа в домах. Это позволит бесплатно провести газ до границ участков, если к населенному пункту подведен газопровод.

В то же время глава правительства обратил внимание на то, что стоимость услуг по установке оборудования для подведения газа в дома не должна быть завышена.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков — документ вводит институт единого оператора газификации.

О том, что в стране будут бесплатно подключать газ до участка, российский лидер заявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о запуске бесплатного подключения граждан к газу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021