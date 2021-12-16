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Россияне назвали самые легкомысленные поступки в 2021 году

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Среди наиболее непродуманных решений, принятых в этом году, россияне перечислили переезды, путешествия, а также свадьбы. Об этом говорится в исследовании SuperJob, результаты которого в четверг, 16 декабря, публикует «Газета.Ru».

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По мнению 3% респондентов, самые неблагоразумные поступки — спонтанные покупки, а также различные поездки. Такое же число опрошенных (3%) согласились с тем, что заключение брака стало опрометчивым решением.

«Одни поехали в Турцию в разгар пандемии, другие переехали из Москвы в Адлер», — рассказали в SuperJob.

Кроме того, в рейтинг безрассудств (2%) также попали эксперименты с внешностью, например стрижки и татуировки. При этом 2% респондентов пожаловались, что поступили легкомысленно, оформив кредит.

Также 1% опрошенных сообщил, что непродуманным поступком были ремонт, покупка недвижимости, а также прыжок с парашютом.

«Еще 16% назвали неблагоразумными поступками открытие своего бизнеса, увольнение, купание в грозу, плавание в Черном море в октябре, развод. Были и такие реплики: «Клеила обои, будучи беременной», «Купили детям хомяка, в итоге ухаживаю за ним я». Не совершал безрассудных поступков в 2021 году 41% опрошенных», — сказано в исследовании.

SuperJob провел исследование с 6 по 14 декабря 2021 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. опрошенных в возрасте от 18 лет.

Накануне опрос компании «Росгосстрах» и банка «Открытие» показал, что 38% граждан РФ считают уходящий год лучше, чем 2020 год. Помимо этого 51% опрошенных заявил, что этот год был «скорее удачным», а 6% назвали его «очень удачным», сообщил ТАСС.

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