Киану Ривз рассказал о вырезанных сценах в «Матрице: воскрешение»

Звезда Голливуда, актер Киану Ривз сообщил, что из фильма «Матрица: воскрешение» были убраны некоторые боевые сцены, которые уже были отсняты. В этом он признался в интервью «Известиям» в четверг, 16 декабря.

Исполнитель главной роли в новой части фантастического боевика отметил, что на съемках работал с тем же тренером, что и 20 лет назад для трилогии.

«Этого джентльмена зовут Тайгер Чен Ху, может быть, вы слышали о нем. Как ни странно — вы этого в фильме не увидите, — в этот раз мы гораздо большее внимание на тренировках уделили ударам ногами. Но у меня они вышли не очень. Так что их в итоге в фильме просто нет, все вырезали», — пояснил Ривз.

По его словам, тренировки проходили в привычном формате. Актеры занимались в додзе, делали разминку и растяжку, практиковали ушу и акцентировали внимание на ударах ногами.

«А потом мы переходили к индивидуальной программе тренировок для каждого и уже дальше отрабатывали хореографию боев», — отметил он.

«Матрица: воскрешение» — фантастический боевик режиссера Ланы Вачовски, который напрямую связан с классической трилогией и возвращает на экраны хорошо известных героев. В том числе Нео в исполнении Киану Ривза и Тринити, чью роль сыграла Кэри-Энн Мосс.

Также в фильме снимались Яхья Абдул-Матин II, Приянка Чопра, Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис.

Картина стартует в российском кинопрокате 16 декабря. При этом четвертая часть серии должна выйти на HBO Max 22 декабря. Три предыдущие «Матрицы» собрали в прокате более $1,6 млрд по всему миру.