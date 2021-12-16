Прямой эфир
Мир
Захарова заявила об озабоченности РФ и ООН правами человека на Украине
Спорт
Катар выразил готовность пустить привитых «Спутником V» на матчи ЧМ-2022
Общество
В России зафиксировали всплеск активности хакеров-вымогателей
Общество
Российские ученые завершили сбор данных об «Омикроне» в ЮАР
Мир
Инструкторы из РФ провели тренировки сирийских военных в Пальмире
Мир
Гемпель предложил канцлеру ФРГ посетить Крым
Мир
ВОЗ обеспокоилась скоростным распространением «Омикрона»
Мир
Истребители США прибыли в Румынию для «усиления НАТО» в Черном море
Спорт
Овечкин забросил 751-ю шайбу в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс»
Общество
Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными

Киану Ривз рассказал о вырезанных сценах в «Матрице: воскрешение»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звезда Голливуда, актер Киану Ривз сообщил, что из фильма «Матрица: воскрешение» были убраны некоторые боевые сцены, которые уже были отсняты. В этом он признался в интервью «Известиям» в четверг, 16 декабря.

Исполнитель главной роли в новой части фантастического боевика отметил, что на съемках работал с тем же тренером, что и 20 лет назад для трилогии.

«Матрица» воспевает позитивное стремление жить»
Киану Ривз и его партнерши по фильму — о новых приключениях Нео и Тринити в виртуальной и других реальностях

«Этого джентльмена зовут Тайгер Чен Ху, может быть, вы слышали о нем. Как ни странно — вы этого в фильме не увидите, — в этот раз мы гораздо большее внимание на тренировках уделили ударам ногами. Но у меня они вышли не очень. Так что их в итоге в фильме просто нет, все вырезали», — пояснил Ривз.

По его словам, тренировки проходили в привычном формате. Актеры занимались в додзе, делали разминку и растяжку, практиковали ушу и акцентировали внимание на ударах ногами.

«А потом мы переходили к индивидуальной программе тренировок для каждого и уже дальше отрабатывали хореографию боев», — отметил он.

«Матрица: воскрешение» — фантастический боевик режиссера Ланы Вачовски, который напрямую связан с классической трилогией и возвращает на экраны хорошо известных героев. В том числе Нео в исполнении Киану Ривза и Тринити, чью роль сыграла Кэри-Энн Мосс.

Также в фильме снимались Яхья Абдул-Матин II, Приянка Чопра, Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис.

Картина стартует в российском кинопрокате 16 декабря. При этом четвертая часть серии должна выйти на HBO Max 22 декабря. Три предыдущие «Матрицы» собрали в прокате более $1,6 млрд по всему миру.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021