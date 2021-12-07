Сервис HBO Max опубликовал второй трейлер продолжения «Матрицы». Ролик вышел под слоганом: «Помни, что на самом деле реально». Режиссером фильма стала Лана Вачовски, передает телеканал «Известия». Главные роли вновь исполнили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Четвертая часть серии должна выйти на HBO Max 22 декабря. А вот в России фильм будут показывать в кинотеатрах с 16 декабря. Три предыдущие «Матрицы» собрали в прокате более $1,6 млрд по всему миру.

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