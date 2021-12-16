Прямой эфир
Мир
Захарова заявила об озабоченности РФ и ООН правами человека на Украине
Спорт
Катар выразил готовность пустить привитых «Спутником V» на матчи ЧМ-2022
Общество
В России зафиксировали всплеск активности хакеров-вымогателей
Общество
Российские ученые завершили сбор данных об «Омикроне» в ЮАР
Мир
Инструкторы из РФ провели тренировки сирийских военных в Пальмире
Мир
Гемпель предложил канцлеру ФРГ посетить Крым
Мир
ВОЗ обеспокоилась скоростным распространением «Омикрона»
Мир
Истребители США прибыли в Румынию для «усиления НАТО» в Черном море
Спорт
Овечкин забросил 751-ю шайбу в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс»
Общество
Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными

Правительство решило модернизировать инвестрежим для привлечения 14 трлн руб.

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство и крупный бизнес обговорили план корректировки закона о СЗПК (соглашений о защите и поощрении капиталовложений), который должен привлечь инвестиций на 14 трлн руб. Программа состоит из восьми пунктов, о чем стало известно в четверг, 16 декабря, по итогу совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Каждому по делам: налоговые льготы для компаний увяжут с их инвестициями
Для этого власти начнут собирать данные по вложениям групп фирм

Режим, предлагающий защиту капиталовложений при реализации инвестпроектов, был запущен в пилотным проектом в 2020 году. Однако с апреля этого года на фоне подготовки нормативной базы новые соглашения не заключались.

На совещании речь не шла о пересмотре прежних договоренностей и уже утвержденных проектов. Принятие новых правил планируется в весеннюю сессию Госдумы. По словам Белоусова, правительство проработает параметры обновленного режима в течение четырех месяцев. По сведениям одного из источников, специально для этого создается рабочая группа, в которую войдут представители бизнеса, профильных ведомств, ФНС, главы регионов, а также представители двух профильных комитетов Госдумы.

Заседания группы будут проходить раз в две недели. Функцию уполномоченной организации по сопровождению СЗПК планируется передать ВЭБу, по крайней мере пока, отметил первый вице-премьер. Власти не отказываются от принципа множественности при анализе проектов, это будет прорабатываться, отметил он. Оператором ГИС «Капиталовложения» по СЗПК может стать ФНС.

Участники совещания указали, что объявлены восемь пунктов, которые должны стать основой трансформации СЗПК. Предлагается установить права регионов в согласовании и реализации инвестиционных проектов на местах; под видом СЗПК не должны перезапускаться старые проекты, которые ранее реализовались без льгот; ответственность за верификацию и фиксацию требований к проекту на соответствия законодательству и поправкам к закону о СЗПК должен нести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Кроме того, необходимо прописать особенности одновременного использования СЗПК и других преференциальных режимов.

Также в действующем законодательстве отсутствует норма о возможности заключения мирового соглашения, предусматривающего предоставление господдержки относительно заключенных СЗПК. Помимо мирового соглашения речь может идти о введении механизма досудебного разрешения споров.

Позиция Белоусова заключается в том, чтобы предусмотреть условия выполнения соглашений в случае экономических форс-мажоров.

Также на совещании говорилось о необходимости закрытого и закрепленного перечня условий стабилизационных оговорок и компенсаций. По оценке Белоусова, такие нормы действуют и сейчас, но анализ соглашений показывает, что в них они прописаны расплывчато.

Было указано, что в связи с объявлением ряда ведущих экономик мира о своих целях по достижению углеродной нейтральности встает вопрос о введении дополнительных стимулов и опций для компаний по внедрению наилучших доступных технологий. Первый вице-премьер добавил, что соглашения по заявленным проектам будут оформлять с учетом их прежних сроков.

Минфин, Минэкономразвития и крупный бизнес концептуально поддержали планы по трансформации режима.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность применения пониженного банковского коэффициента к таким проектам в рамках территорий опережающего развития (ТОР), а также соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Правительство и Банк России должны подготовить предложения по смягчению нормативов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021