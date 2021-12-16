Правительство решило модернизировать инвестрежим для привлечения 14 трлн руб.

Правительство и крупный бизнес обговорили план корректировки закона о СЗПК (соглашений о защите и поощрении капиталовложений), который должен привлечь инвестиций на 14 трлн руб. Программа состоит из восьми пунктов, о чем стало известно в четверг, 16 декабря, по итогу совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Режим, предлагающий защиту капиталовложений при реализации инвестпроектов, был запущен в пилотным проектом в 2020 году. Однако с апреля этого года на фоне подготовки нормативной базы новые соглашения не заключались.

На совещании речь не шла о пересмотре прежних договоренностей и уже утвержденных проектов. Принятие новых правил планируется в весеннюю сессию Госдумы. По словам Белоусова, правительство проработает параметры обновленного режима в течение четырех месяцев. По сведениям одного из источников, специально для этого создается рабочая группа, в которую войдут представители бизнеса, профильных ведомств, ФНС, главы регионов, а также представители двух профильных комитетов Госдумы.

Заседания группы будут проходить раз в две недели. Функцию уполномоченной организации по сопровождению СЗПК планируется передать ВЭБу, по крайней мере пока, отметил первый вице-премьер. Власти не отказываются от принципа множественности при анализе проектов, это будет прорабатываться, отметил он. Оператором ГИС «Капиталовложения» по СЗПК может стать ФНС.

Участники совещания указали, что объявлены восемь пунктов, которые должны стать основой трансформации СЗПК. Предлагается установить права регионов в согласовании и реализации инвестиционных проектов на местах; под видом СЗПК не должны перезапускаться старые проекты, которые ранее реализовались без льгот; ответственность за верификацию и фиксацию требований к проекту на соответствия законодательству и поправкам к закону о СЗПК должен нести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Кроме того, необходимо прописать особенности одновременного использования СЗПК и других преференциальных режимов.

Также в действующем законодательстве отсутствует норма о возможности заключения мирового соглашения, предусматривающего предоставление господдержки относительно заключенных СЗПК. Помимо мирового соглашения речь может идти о введении механизма досудебного разрешения споров.

Позиция Белоусова заключается в том, чтобы предусмотреть условия выполнения соглашений в случае экономических форс-мажоров.

Также на совещании говорилось о необходимости закрытого и закрепленного перечня условий стабилизационных оговорок и компенсаций. По оценке Белоусова, такие нормы действуют и сейчас, но анализ соглашений показывает, что в них они прописаны расплывчато.

Было указано, что в связи с объявлением ряда ведущих экономик мира о своих целях по достижению углеродной нейтральности встает вопрос о введении дополнительных стимулов и опций для компаний по внедрению наилучших доступных технологий. Первый вице-премьер добавил, что соглашения по заявленным проектам будут оформлять с учетом их прежних сроков.

Минфин, Минэкономразвития и крупный бизнес концептуально поддержали планы по трансформации режима.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность применения пониженного банковского коэффициента к таким проектам в рамках территорий опережающего развития (ТОР), а также соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Правительство и Банк России должны подготовить предложения по смягчению нормативов.