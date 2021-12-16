Самолет потерпел крушение в Доминикане

Минимум девять человек погибли при крушении легкомоторного самолета в предместьях города Санто-Доминго — столицы Доминиканской Республики. По данным СМИ, на борту были двое несовершеннолетних, передает телеканал «Известия». Трое погибших были доминиканцами, шестеро — гражданами США. По предварительным данным, направлявшийся в Орландо самолет пытался после взлета зайти на посадку в столичном аэропорту из-за обнаружения технических неполадок на борту.

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