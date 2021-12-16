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Производителей сахара и подсолнечного масла освободят от допзатрат

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Подорожание сахара и подсолнечного масла можно притормозить, если запретить торговым сетям взимать с их производителей вознаграждения, считают в Минсельхозе. Согласно закону о торговле, поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара, оказывают услуги по продвижению или логистике. По сути, производители делают скидку на продукцию. Чтобы запретить торговым сетям брать такие вознаграждения, сахар и масло надо включить в отдельный список социально значимых товаров, указал Минсельхоз в письме в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко. «Известия» ознакомились с документом. В ее аппарате подтвердили получение письма.

Устроить цену: производители масла уведомили о повышении стоимости
Почему Минпромторг против дальнейшего регулирования рынка

Ранее, 8 ноября, Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС представить предложения по стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла. По данным Росстата, в ноябре средние розничные цены на сахар в РФ составили 54,6 рубля за 1 кг (+4,3% к уровню 2020 года), на подсолнечное масло — 135,1 рубля за 1 л (+9,9%). В прошлом году динамика была более впечатляющая: сахар к ноябрю 2020 года подорожал на 59% за год, подсолнечное масло — на 25%.

Список социально значимых товаров утвержден постановлением правительства №530 2010 года. В перечень входят 24 наименования, в том числе разные виды мяса (курица, свинина, говядина), молоко, соль, чай, картофель, морковь, яблоки.

Производители части социально значимых товаров освобождены от уплаты вознаграждения торговым сетям, напомнили «Известиям» в Минпромторге. Речь идет о мясе кур и молоке, соответствующих ГОСТам, и двух видах хлеба — из пшеничной и ржаной муки, уточнили в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Держать в бонусе: производителей сахара и масла освободят от допвыплат ритейлу

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