Прямой эфир
Мир
Захарова заявила об озабоченности РФ и ООН правами человека на Украине
Мир
США рассекретили новые документы о расследовании убийства Кеннеди
Мир
Зеленский решил использовать СП-2 для встречи с Путиным
Мир
Посольство России в ФРГ выразило протест в связи с высылкой дипломатов
Общество
В Москве с начала зимы утилизировали более 1 млн куб. м снега
Мир
Захарова пообещала ответ на высылку Германией двух дипломатов РФ
Экономика
Запасы газа в хранилищах Украины опустились ниже уровня начала закачки
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с РФ в любом формате
Общество
В России утвердили сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году
Общество
Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными

Для маркетплейсов создадут кодекс по работе с поставщиками

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпромторг принял решение пойти по пути саморегулирования рынка маркетплейсов и создать стандарты по взаимодействию платформ с продавцами. Об этом «Известиям» заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Торговый кодекс: маркетплейсам прописали стандарты работы
Какие положения уже одобрены на совещании в Минпромторге, а какие еще предстоит утвердить

По его словам, за основу стандартов были взяты предложения Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), и в них войдут следующие пункты: независимость ценообразования на онлайн-площадке от условий участия продавцов в рекламных кампаниях, материальная ответственность платформ за участившиеся случаи потери и порчи товаров в процессе их оформления, передачи и хранения на складе, а также уделение более пристального внимания проблеме реализации контрафактной и несертифицированной продукции.

Кроме того, планируется урегулировать вопрос утилизации продукции на складе маркетплейса, которая может осуществляться за счет поставщика, и обеспечить оперативную обратную связь от маркетплейсов.

При этом в Минпромторге признали, что сегодня существует риск диктата цифровых платформ.

«В России рынок маркетплейсов достаточно высококонкурентен. Несколько крупнейших игроков — Wildberries, Ozon, Aliexpress Russia, «Яндекс.Маркет», «СберМаркет» — формируют не более 30% всего рынка таких площадок. Вместе с тем полагаем, что ситуацию нельзя усугублять, иначе возможен риск возникновения диктата условий со стороны маркетплейсов», — заявили «Известиям» в ведомстве.

Большинство крупных маркетплейсов поддержали предлагаемые правила взаимодействия с поставщиками.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Торговый кодекс: маркетплейсам прописали стандарты работы

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021