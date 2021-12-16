Для маркетплейсов создадут кодекс по работе с поставщиками

Минпромторг принял решение пойти по пути саморегулирования рынка маркетплейсов и создать стандарты по взаимодействию платформ с продавцами. Об этом «Известиям» заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, за основу стандартов были взяты предложения Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), и в них войдут следующие пункты: независимость ценообразования на онлайн-площадке от условий участия продавцов в рекламных кампаниях, материальная ответственность платформ за участившиеся случаи потери и порчи товаров в процессе их оформления, передачи и хранения на складе, а также уделение более пристального внимания проблеме реализации контрафактной и несертифицированной продукции.

Кроме того, планируется урегулировать вопрос утилизации продукции на складе маркетплейса, которая может осуществляться за счет поставщика, и обеспечить оперативную обратную связь от маркетплейсов.

При этом в Минпромторге признали, что сегодня существует риск диктата цифровых платформ.

«В России рынок маркетплейсов достаточно высококонкурентен. Несколько крупнейших игроков — Wildberries, Ozon, Aliexpress Russia, «Яндекс.Маркет», «СберМаркет» — формируют не более 30% всего рынка таких площадок. Вместе с тем полагаем, что ситуацию нельзя усугублять, иначе возможен риск возникновения диктата условий со стороны маркетплейсов», — заявили «Известиям» в ведомстве.

Большинство крупных маркетплейсов поддержали предлагаемые правила взаимодействия с поставщиками.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Торговый кодекс: маркетплейсам прописали стандарты работы