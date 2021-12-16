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Банки запустили новогодние акции на продукты и услуги

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В крупных банках начались новогодние распродажи продуктов и услуг, узнали «Известия», опросив крупные кредитные организации. В уходящем году в традиционных акциях кредитных организаций превалируют предложения сберегательных инструментов.

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Так, акции на вклад под повышенный процент до 9–9,5% годовых запустили в ВТБ, Газпромбанке, МКБ и ПСБ, а в Экспобанке — до 10%. На накопительные счета в первых двух организациях предлагают доходность до 8% и 9% соответственно. Предложения по депозитам также действуют в Новикомбанке, крымском РНКБ, «Почта Банке» и Ак Барс Банке.

Однако, изучив параметры акций, «Известия» выяснили: чтобы получить высокую доходность по вкладу, необходимо соответствовать ряду условий. Например, в ВТБ максимальная ставка в 9% предусмотрена в случае «новых денег», капитализации процентов и подключенной опции «Сбережения» при тратах от 10 тыс. рублей в месяц по картам.

Взять кредит или ипотеку по акции россиян зазывают в ВТБ, Райффайзенбанке, Газпромбанке, «Дом.РФ», «Открытии» и Росбанке. Например, в последнем доступна распродажа кредитов наличными со скидкой в 1% от размера ставки в диапазоне 6,9–19,4%. А ипотеку по ставкам выше 4,75% и 5,7% или по минимальному первоначальному взносу готовы выдать в «Открытии» и ВТБ.

Также в банках россиянам предлагают инвестиционные продукты и услуги, а держателям всех видов карт обещают выгодные условия и подарки. В некоторых организациях готовы вознаграждать клиентов за траты повышенным кешбэком до 30%, а в других — скидками на товары из гипермаркетов, магазинов одежды, бытовой техники до 50%.

Опрошенные эксперты считают, что к некоторым предложениям банков стоит присмотреться, но необходимо изучить все условия, чтобы избежать разочарований.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Продуктовая ярмарка: банки запустили новогодние акции

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