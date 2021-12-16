Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 20 декабря

В Москве с 20 декабря наступит резкое похолодание. Температура понизится до 17–21 градуса мороза. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник начинаются кардинальные изменения в погоде. Это связано с тем, что циклон, даже циклонище, который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет ее определять. Понижение температуры будет в ночь на понедельник до минус 6–11 градусов. Примерно такая же температура и днем прогнозируется», — приводит слова метеоролога ТАСС.

Ученый подчеркнул, что во вторник похолодает еще сильней и погода станет «по-настоящему холодной». Москвичей ожидает мороз до минус 16–21 градусов ночью и до минус 12–17 градусов днем. По словам Вильфанда, предварительные расчеты указывают на то, что и в среду температура не повысится.

Кроме того, синоптик отметил, что такой температурный фон на 5–6 градусов ниже нормы.

Накануне в центре погоды «Фобос» сообщили, что следующая рабочая неделя станет самой холодной с начала зимы. В то же время главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что снегопады в регионе пойдут на убыль. Она также не исключила морозы до -20 градусов в ночные часы на следующей неделе.