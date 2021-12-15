ФРС США ухудшила прогноз по ВВП страны на 2021 год

Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов ухудшила прогноз по ВВП страны на 2021 год. Об этом стало известно в среду, 15 декабря.

При этом ФРС улучшила прогноз по безработице и повысила ожидания по инфляции, документ с прогнозами опубликовали на сайте регулятора.

Прогноз по росту ВВП США на 2021 год ухудшен до 5,5% с сентябрьских 5,9%, по безработице прогноз улучшен до 4,3% с 4,8%, по инфляции — повышен до 5,3% с 4,2% в сентябре.

При этом на 2022 год прогноз по росту ВВП улучшен с 3,8% до 4%, ожидавшихся в сентябре, по безработице — с 3,8% до 3,5%. Прогноз по инфляции повышен с 2,2% до 2,6%.

Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2021 год повышен до 4,4% с 3,7%, а на 2022 год — до 2,7% с 2,3%.

29 ноября председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что распространение штамма «Омикрон» COVID-19 представляет угрозу для экономики США: оно может привести к снижению уровня трудоустройства и способствовать инфляции, сообщает CNBC. По его словам, «обеспокоенность из-за вируса может привести к тому, что люди будут бояться выходить на работу, что приведет к росту безработицы и разрыву цепочек поставок».