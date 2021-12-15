Суд Москвы приговорил к 10,5 годам сбившего насмерть ехавшую на самокате девушку

Суд в Москве приговорил водителя автомобиля, который сбил девушку на электросамокате, к 10,5 годам колонии. Об этом сообщается в среду, 15 декабря, на сайте столичной прокуратуры.

«Никулинский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя столицы Даниила Хренова», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), передает RT.

Хренов будет отбывать наказание в колонии общего режима. По приговору суда, он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года, передает агентство городских новостей «Москва».

Трагедия произошла 5 июля 2021 года, передает РЕН ТВ. Хренов, управляя в состоянии наркотического опьянения BMW без номеров, сбил на «зебре» 30-летнюю женщину, которая передвигалась на электросамокате. Иномарка ехала со скоростью 118 км/ч.

Потерпевшая от полученных травм скончалась. Ею оказалась дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева Алсу.

21 октября сообщалось, что за первые девять месяцев 2021 года в России произошло 416 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес. В результате этих аварий погибли 10 человек и были ранены 438.

В этом году больше всего ДТП с электросамокатами произошло в Москве — 99, Санкт-Петербурге — 75, Краснодарском крае — 30, Свердловской области — 27, Татарстане — 17.