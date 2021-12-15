Прямой эфир
Спорт
Сборная России по хоккею победила канадцев на домашнем этапе Евротура
Общество
Главного инженера шахты «Листвяжная» арестовали
Общество
В аэропорту Домодедово можно получить международные сертификаты о вакцинации
Мир
Посольство России в ФРГ выразило протест в связи с высылкой дипломатов
Политика
Песков допустил новый саммит Путина и Байдена до конца года
Мир
Захарова пообещала ответ на высылку Германией двух дипломатов РФ
Экономика
Запасы газа в хранилищах Украины опустились ниже уровня начала закачки
Мир
Зеленский назвал ожидаемые от США действия в ситуации с Донбассом
Общество
В России утвердили сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году
Мир
МИД России упрекнул страны НАТО в наращивании поставок вооружений на Украину

Суд Москвы приговорил к 10,5 годам сбившего насмерть ехавшую на самокате девушку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Москве приговорил водителя автомобиля, который сбил девушку на электросамокате, к 10,5 годам колонии. Об этом сообщается в среду, 15 декабря, на сайте столичной прокуратуры.

«Никулинский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя столицы Даниила Хренова», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Колесо закона: в России ограничат скорость электросамокатов
Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД

Мужчина признан виновным в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), передает RT.

Хренов будет отбывать наказание в колонии общего режима. По приговору суда, он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года, передает агентство городских новостей «Москва».

Трагедия произошла 5 июля 2021 года, передает РЕН ТВ. Хренов, управляя в состоянии наркотического опьянения BMW без номеров, сбил на «зебре» 30-летнюю женщину, которая передвигалась на электросамокате. Иномарка ехала со скоростью 118 км/ч.

Потерпевшая от полученных травм скончалась. Ею оказалась дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева Алсу.

21 октября сообщалось, что за первые девять месяцев 2021 года в России произошло 416 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес. В результате этих аварий погибли 10 человек и были ранены 438.

В этом году больше всего ДТП с электросамокатами произошло в Москве — 99, Санкт-Петербурге — 75, Краснодарском крае — 30, Свердловской области — 27, Татарстане — 17.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021