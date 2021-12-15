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В МВД прокомментировали инцидент с обрушением фасада здания на полицейских

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В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу 15 декабря подтвердили, что двое полицейские получили травмы в результате обрушения фасада дома на улице Мытнинская.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники правоохранительный органов получили незначительные травмы. Помощь им была оказана на месте, после чего они продолжили службу.

Информацию об инциденте передадут в следственные органы Следственного комитета России.

О произошедшем стало известно ранее в этот день. По информации канала РЕН ТВ, у пострадавших диагностировали сотрясения и ушибы, их состояние оценивается как средней тяжести. Они доставлены в Мариинскую больницу, уточнили СМИ.

Происшествие, предварительно, связано с прорывом строительной защитной сетки с эркера, расположенного на втором этаже дома 46/8 на 4-й Советской. В результате обрушился штукатурный слой.

При этом, как сообщило руководство ЖКС № 3, в ведении которого находится управление домом, здание рассматривалось для приближения сроков капитального ремонта. Инициатором этого выступала управляющая компания, которая предоставила все необходимые документы для актуализации адресного перечня капитального ремонта фасадов домов на 2021 год.

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