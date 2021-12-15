Более 16 км дорог отремонтировали по просьбам жителей в Оренбурге

В Оренбурге по заявкам горожан обновили более 16 км магистралей в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации города. Проведены работы на улицах Автодромной, Ростошинской, Озеленителей, Степана Разина, М. Расковой, Одесской, Братьев Башиловых, Ваана Теряна, Народной.

Так, на участках улиц Автодромной, Ростошинской и Озеленителей полностью заменено дорожное покрытие. На улице Автодромной восстановили основание, а также произвели устройство нижнего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетона на участке около 4,5 км, пишет Урал56.Ру. На улице Ростошинской выполнено фрезерование покрытия, также там уложили выравнивающий и верхний слои. Особое внимание обратили на состояние дорог, ведущих к школам и детским садам.

В Оренбурге с помощью программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» ввели в эксплуатацию водовод, а вскоре можно будет создать новую дорогу. Программа нацелена на формирование инфраструктуры в жилых микрорайонах, отмечает пресс-служба правительства региона. В следующем году планируется начать строительство дороги по улице Рокоссовского протяженностью 2,38 км. Проект разделен на несколько этапов. В 2021 году выполнено устройство примыкания к улице Терешковой, а со стороны проспекта Победы построено кольцевое пересечение в районе ТЦ «Метро».