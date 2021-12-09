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Новую дорогу начнут строить в Оренбурге в 2022 году

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В Оренбурге с помощью программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» ввели в эксплуатацию водовод, а вскоре можно будет создать новую дорогу. Программа нацелена на формирование инфраструктуры в жилых микрорайонах, отмечает пресс-служба правительства региона.

В следующем году планируется начать строительство дороги по улице Рокоссовского протяженностью 2,38 км. Проект разделен на несколько этапов: в 2021 году выполнено устройство примыкания к ул. Терешковой, а со стороны проспекта Победы построено кольцевое пересечение в районе ТЦ «Метро». Это позволит соединить две крупнейшие городские магистрали. Таким образом, в микрорайоне появится возможность ввести в эксплуатацию около 400 тыс. кв. м нового жилья, передает Урал56.Ру.

Напомним, в Оренбуржье по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали еще две региональные трассы, ведущие к объектам туризма. Полностью привели в порядок автодорогу Бузулук–Колтубановский общей протяженностью более 22 км. Данная трасса обеспечивает подъезд к трем населенным пунктам, а также к национальному парку «Бузулукский бор». Также провели ремонт дороги Кувандык–Новоуральск. Ее основная часть является подъездным путем к комплексу «Долина».

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