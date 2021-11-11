Дороги к туристическим объектам отремонтировали в Оренбургской области

В 2021 году в Оренбургской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали еще две региональные трассы, ведущие к объектам туризма. Полностью привели в порядок автодорогу Бузулук–Колтубановский общей протяженностью более 22 км. Данная трасса обеспечивает подъезд к трем населенным пунктам, а также к национальному парку «Бузулукский бор».

Также провели ремонт дороги Кувандык–Новоуральск. Ее основная часть является подъездным путем к комплексу «Долина», отмечает РИА «Оренбуржье». Ежегодно в сезон на данный объект туризма приезжают тысячи любителей катания на горных лыжах. Ремонт 22,2 км дороги позволяет рассчитывать на дальнейшее увеличение турпотока.

Как сообщили в региональном правительстве, в предыдущие годы дорожный нацпроект позволил отремонтировать еще несколько магистралей, ведущих к объектам туризма.