Ученые из Британии назвали способ убедить детей есть больше овощей

Ученые Астонского университета в Великобритании провели исследование и выяснили, что улыбка родителей и других взрослых способна убедить детей есть больше овощей. Об этом говорится в журнале Appetite.

В ходе исследования специалисты провели эксперимент с участием 111 маленьких жителей Британии в возрасте от четырех до шести лет. Сначала им показали видеоролики, на которых взрослые едят брокколи с положительным или нейтральным выражением лица, а затем предложили испытуемым съесть овощ.

Выяснилось, что дети, смотревшие ролики с улыбающимися взрослыми, съели вдвое больше брокколи, чем дети, которые видели только нейтральное выражение их лиц на видео. Также участники, которые активнее ели брокколи, более положительно оценивали вкус этого овоща.

«Одним из объяснений такого воздействия улыбки может быть то, что положительные эмоции взрослых во время еды убедили ребенка в безопасности и приятном вкусе овоща», — приводит «Ридус» слова автора исследования Кэти Эдвардс.

Теперь специалисты намерены провести дополнительные исследования и установить, сохранится ли обнаруженный ими эффект с течением времени и продолжат ли дети с удовольствием есть овощи.

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